Минтранс назвал сроки появления аэротакси в России

В Минтрансе России заявили, что первые аэротакси могут появиться в отдельных городах страны в течение ближайших десяти лет, тогда как полностью беспилотные пассажирские самолеты пока остаются лишь долгосрочной перспективой. Об этом узнали в РИА Новости .

В ведомстве отметили, что современные лайнеры уже оснащены автопилотами и системами помощи экипажу, однако их использование ограничено сертифицированными режимами и требует постоянного контроля пилотов.

«Аэротакси имеют шансы появиться в отдельных городах при успешной сертификации и инфраструктуре. Полностью беспилотные пассажирские авиалайнеры — более далекая перспектива, вероятно поэтапная и на ограниченных маршрутах», — сообщили в Минтрансе, отвечая на вопрос РИА Новости в преддверии форума «Цифровая транспортация 2025».

В министерстве подчеркнули, что массовый переход к беспилотным авиаперевозкам возможен только при дальнейшем развитии технологий навигации, систем обнаружения препятствий, устойчивых каналов связи и защиты от киберугроз, а также при адаптации нормативной базы и росте доверия пассажиров.

Также уточняется, что в ближайшие годы наиболее активно будут развиваться грузовые и специализированные беспилотные летательные аппараты, которые смогут применяться в контролируемых зонах.

