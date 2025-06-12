Интернету очень плохо: глобальный сбой произошел в работе Google, Amazon и других сервисов

В вечернее время 12 июня пользователи из разных стран сообщили о трудностях с подключением к сервисам Google, включая Cloud, Drive, Meet, Gmail, а также к поисковой системе и видеохостингу YouTube. По информации от мониторингового портала Downdetector, проблемы возникли и с другими сервисами, такими как Amazon Web Services, Cloudflare, Spotify, Discord, Snapchat и многими другими.

В сообщении на странице Google Cloud указано, что сбой затронул большинство регионов мира. Специалисты компании Google занимаются анализом информации о проблеме.

«Наши инженеры в настоящее время изучают проблему. Приносим извинения всем, кого затронули эти неудобства», — говорится в сообщении Google.

В 22:30 представители компании сообщили, что технические специалисты успешно справились почти со всеми неполадками, за исключением тех, которые были связаны с Google Meet.

Компания OpenAI проинформировала о трудностях с подключением к ChatGPT.

На странице Cloudflare говорится, что наблюдают «периодические сбои в работе ряда сервисов». В 22:12 мск компания уточнила, что «начали наблюдать восстановление сервисов».