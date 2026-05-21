Интим-мошенница лишила россиянина 160 тысяч рублей

Житель Автозавода Нижегородской области решил воспользоваться интим-услугами и лишился крупной суммы денег. Незнакомка с сайта знакомств убедила молодого человека внести предоплату, после чего удалила переписку и пропала. Ущерб составил 160 тысяч рублей, пишет ИА «Время Н» .

Полиция Нижегородской области зафиксировала очередной случай мошенничества на романтической почве. Жертвой стал 20-летний житель Автозаводского района.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по региону, молодой человек нашел на сайте объявление об оказании интим-услуг. Он начал переписываться с незнакомкой, которая быстро вошла в доверие. Девушка убедила клиента внести оплату за свои услуги.

Мужчина перевел 160 тысяч рублей. После этого собеседница удалила всю переписку и перестала выходить на связь. Никаких услуг оказано не было.

Полиция напоминает: предоплата за товары или услуги незнакомцам в интернете — один из самых популярных способов обмана. В данном случае молодой человек лишился крупной суммы, так и не дождавшись обещанного.