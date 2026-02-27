Интимный вопрос в Великий пост: ответ священника удивил многих верующих

Иеромонах Феодорит, известный в миру как Сергей Сеньчуков, разъяснил правила поведения для православных христиан в период Великого поста. В беседе с aif.ru священнослужитель затронул тему интимных отношений между супругами, напомнив о необходимости ограничений в этой сфере.

Начало Великого поста в 2026 году пришлось на 23 февраля, а завершится он 11 апреля. Даты ежегодно смещаются, поскольку привязаны ко дню празднования Пасхи, которая в этом году выпадает на 12 апреля.

Традиционно в эти семь недель верующие отказываются от продуктов животного происхождения: под запрет попадают мясо, яйца, молоко, сыр и практически вся молочная продукция. Употребление алкогольных напитков также не допускается. Рыбу разрешено включать в меню лишь дважды — в Вербное воскресенье и на Благовещение. Однако в текущем году праздник Благовещения совпадает со Страстной седмицей, поэтому рыба под запретом.

По словам иеромонаха Феодорита, ограничения распространяются и на супружескую близость. Священник отметил, что в идеале физических отношений в этот период быть не должно. При этом он подчеркнул, что строгость воздержания зависит от множества факторов: возраста пары, стажа семейной жизни и состояния здоровья. Сеньчуков посоветовал верующим обсуждать подобные вопросы с духовником, который способен дать рекомендацию, учитывая индивидуальные особенности и физические возможности каждого из супругов.