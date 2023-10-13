Интрижка Абдулова с Пугачевой чуть не стоила ему отношений с Алферовой

Как пишет портал «Дни.ру» , на пике своей популярности актер Александр Абдулов пользовался успехом не только в кино, но и еще среди женщин. Перед его чарами не устояли двое – Ирина Алферова и Алла Пугачева. Роман на стороне с последней чуть не разрушил брак двух артистов.

Незадолго до перестройки зрители познакомились с двумя замечательными фильмами под названием «Обыкновенное чудо» и «С любимыми не расставайтесь». В обеих картинах Абдулов сыграл в главной роли, чем, возможно, и завоевал привязанность Ирины Алферовой, которая по праву считается одной из самых красивых актрис отечественного кинематографа.

Однако, в то же время у Абдулова случилась интрижка с Пугачевой, о чем ходили слухи и что чуть не стало причиной развала отношений с Алферовой. Браком он, кстати, очень дорожил. По крайней мере, об этом рассказал друг актера.