Интуиция не подвела: мужчина потратился на 162 одинаковых билета и выиграл в лотерее

Житель Южной Каролины стал обладателем 65 млн р., выиграв в лотерею благодаря своей интуиции. По данным издания, он купил 162 одинаковых лотерейных билета, потому что ему понравилась одна особая комбинация. Его предчувствие оправдалось, и он смог получить $811 тыс. от своего выигрыша.

По словам мужчины, радость была огромной: он не мог сдержать восторг от неожиданной удачи. Интересно, что в момент покупки билетов в магазине находился еще один покупатель, который, услышав о предчувствии первого, тоже решил попробовать удачу и приобрел аналогичный билет. Этот билет принес ему $25,4 тыс. Однако планы на потраченные деньги оба мужчины так и не раскрыли, оставив свои намерения в секрете.

Ранее женщина выиграла 11 млн, спрятавшись от дождя в лотерейном магазине.