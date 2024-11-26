Инвалид из Королева, которого избил муж его экс-жены, второй год ищет справедливость

В Королеве инвалид второй группы Сергей Мягков на протяжении двух лет пытается доказать, что был избит мужем его экс-супруги. По словам мужчины, в результате этого он потерял зрение. Между тем, оппонент заявляет, что таким образом заступился за свою семью. Regions узнал подробности скандальной истории.

Инцидент произошел 23 февраля прошлого года. Сергей находился дома с соседом и другом, когда ему позвонила дочь от первого брака. Девушка находилась у матери — бывшей жены Сергея — и предложила продолжить посиделки. Сергей с другом приняли приглашение. В квартире экс-супруги находился ее нынешний муж Анатолий (имя изменено. — прим. ред.). Отношения между мужчинами были нормальными.

После этого показания участников вечера расходятся. По словам Сергея, мужчины собрались выйти в подъезд перекурить, когда на него обрушился град ударов со стороны Анатолия. Сергей упал, но попытался дать отпор. Приятель мужчины позвал на помощь женщин, но те присоединились к Анатолию и тоже начали бить Сергея. Затем его вытолкали из квартиры и вызвали полицию.

Женщины и Анатолий заявили, что Сергей был сильно пьян и в какой-то момент ударил бывшую жену кулаком по лицу. Анатолий, заступаясь за супругу, ударил Сергея в ответ. После этого, утверждает Анатолий, женщины вытолкали Сергея в коридор, а сам он остался в комнате. Вскоре из коридора послышались звуки борьбы и ударов о шкаф. Экс-жена Сергея заявила, что мужчина сам несколько раз ударился головой о шкаф. На шум выбежал Анатолий, и завязалась драка. Дочь Сергея подтверждает, что драку начал ее отец.

По словам адвоката Сергея, его подзащитный физически не мог наклониться через весь стол, чтобы ударить бывшую жену, так как является инвалидом. Также, утверждает юрист, по показаниям врачей скорой помощи, каких-либо повреждений у женщины не было. Сергей признан потерпевшим по уголовному делу, в котором подозреваемым является Анатолий. У Сергея диагностировали множество травм, которые привели к ухудшению зрения. Подробности истории читайте в материале Regions.