Инвестфонды и детективы возглавили антирейтинг падения зарплат в России

В августе в ряде профессиональных сфер зафиксировано наиболее заметное падение заработков: сильнее всего просели доходы специалистов инвестиционных фондов и частных детективов — это показал разбор данных ЕМИСС, проведенный РИА Новости .

Доходы сотрудников инвестфондов оказались под наибольшим давлением: по сравнению с прошлым годом их среднемесячная зарплата уменьшилась на 37% и теперь составляет ₽112,9 тыс. Вторыми по масштабам снижения стали частные детективы — их типичные заработки сократились примерно на четверть и опустились до ₽81,2 тыс.

Третье место по падению доходов заняли работники, занятые в добыче и обогащении угля и антрацита: их средний уровень оплаты уменьшился с прежних ₽142,3 тыс. до ₽126,6 тыс. Небольшое сокращение заработков зафиксировано и в производстве газообразного топлива и огнеупорных материалов — примерно на 4%, до ₽87,1 тыс. и ₽85,3 тыс. соответственно.

