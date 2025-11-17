Рейтинг зарплат для пенсионеров: транспорт и логистика лидируют с доходом ₽110,8 тыс.

Сервисы по поиску работы Работа.ру и «Подработка» проанализировали вакансии, размещенные с января по сентябрь 2025 года, и определили отрасли с наиболее высокими доходами для работников пенсионного возраста. С результатами исследования ознакомилась « Газета.Ru ».

Согласно полученным данным, в течение первых трех кварталов 2025 года максимальные заработные платы для пенсионеров были зафиксированы в сфере транспорта и логистики, где средний доход составлял ₽110,8 тысяч. На втором месте расположились производство и агропромышленный комплекс с показателем ₽106,7 тысяч, тогда как строительство и недвижимость замкнули тройку лидеров со средней зарплатой ₽100,4 тысяч.

Для соискателей без опыта работы средний предлагаемый доход достигал ₽91 тысячи. В сфере услуг пенсионеры могли рассчитывать на ₽87,5 тысяч, в то время как офисные должности приносили в среднем ₽81,1 тысяч.

Менее доходными для старшего поколения оказались сектора красоты и здоровья (₽72,3 тысяч), финансы и страхование (₽66 тысяч), IT, интернет и телекоммуникации (₽63,2 тысяч). Аналогичный показатель продемонстрировали реклама, маркетинг и СМИ. Наименьшие заработные платы были зафиксированы в торговле, культуре, образовании и на государственной службе — ₽61,7 тысяч.

Как отметил заместитель генерального директора Работа.ру Александр Ветерков, современные работодатели проявляют растущий интерес к кандидатам зрелого возраста, ценя их профессиональный опыт и отработанные компетенции. Согласно статистике сервиса, примерно треть компаний уже активно привлекает соискателей предпенсионного и пенсионного возрастов на различные позиции.

