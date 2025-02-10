Инвестировавшего в создание Spyker российского бизнесмена объявили в международный розыск

Следственные органы объявили российского бизнесмена Михаила Пессиса в международный розыск по обвинению в особо крупном мошенничестве. Об этом со ссылкой на источник сообщил ТАСС. Следствие также потребовало столичный суд заочно арестовать его.

Пессис стал известен благодаря участию в проекте по созданию спортивных автомобилей Spyker, который был инициирован с целью возобновления производства этих машин на мировом рынке.

Как отметил ТАСС, 12 февраля в Тверском суде Москвы состоится заседание по выбору заочной меры пресечения в отношении бизнесмена.

Марка Spyker была основана более ста лет назад. Ее историю заложили братья Спайкер. Компания сначала специализировалась на производстве конных экипажей, а с 1900 года начала выпускать автомобили. Spyker успешно функционировала до 1926 года, после чего разорилась.

В 1999 году права на торговое имя Spyker выкупили бизнесмены Виктор Мюллер и Мартен де Брейн. С 1 января 2000 года компания начала производить эксклюзивные спорткары.

В 2020 году нидерландская компания Spyker анонсировала планы по возвращению на рынок. Пессис был одним из ключевых инвесторов этого проекта. На тот момент он являлся руководителем дизайнерской и маркетинговой компании Milan Morady.

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