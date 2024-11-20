Инвестор Симанчук определила метод без рисков сэкономить на покупке квартиры в столице

По словам инвестора Екатерины Симанчук, приобрести в столице квартиру со скидкой 50–80% на муниципальных торгах не получится, тем не менее существует шанс купить жилье с отделкой по стандартам реновации. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она добавила, что экономия заключается в отсутствии необходимости делать ремонт. Так, торги являются не распродажей, а одним из методов реализации имущества.

По мнению эксперта, на торгах почти в 100% ситуаций продаются квартиры со стандартной или улучшенной отделкой, а отсутствие трат на ремонт является самой по себе экономией на фоне дорожающих стройматериалов. Кроме того, еще одним плюсом является тот факт, что покупатель является первым собственником после застройщика.

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