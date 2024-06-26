Инвестор Закхайм назвала причины роста стоимости земли под строительство дома

Согласно статистике, за пять лет земля в Московской области подорожала вдвое. Инвестор Наталия Закхайм рассказала о причинах данного феномена и о том, как выбрать наиболее рентабельный участок для застройки и перепродажи. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, прежде всего жители нашей страны боятся, что ипотечная программа для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) прекратит свое существование. Многие помнят программу поддержки 2020 года, когда при его введении в летний сезон спрос вырос, а позже упал, поскольку объекты стали дорожать на волне спроса. Это же самое ожидается и в плане ИЖС.

Эксперт добавила, что на рост привлекательности ИЖС оказали влияние множество факторов: малая стоимость, хорошая экология, обеспечение места для парковки, развитие инфраструктуры в селах, отдаленность соседей друг от друга, безопасность.

По ее мнению, при желании построить дом лучше всего решаться на это в ближайшее время, поскольку в большинстве российских регионов строительный сезон длится с мая по октябрь.