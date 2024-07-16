Инженер из Фрязино переехал в собственную квартиру благодаря региональной программе

Евгений Ревин, инженер из городского округа Фрязино, переехал в собственную квартиру с роскошным видом из окон благодаря участию в программе «Социальная ипотека». Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области

Известно, что Ревин работает в АО «Научно-производственное предприятие „Исток“ имени А. И. Шокина». Его стаж приближается к 10 годам. Как отмечает обладатель сертификата, наукой он увлекся в университете и со временем интерес только растет.

До этого момента Евгений снимал жилье в Подмосковье. Когда в отделе оповещения ему рассказали о жилищной программе региона, решил принять участие. По словам инженера, это выгодно.