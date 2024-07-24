Инженер из Фрязино смог переехать в собственную «трешку» в Щелкове благодаря «Соципотеке»

Региональная программа «Социальная ипотека» помогла инженеру из городского округа Фрязино приобрести собственную трехкомнатную квартиру в подмосковном Щелкове. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Андрей Никитин работает в АО «Научно-производственное предприятие «Исток» имени А. И. Шокина». Его стаж приближается к 10 годам. По словам обладателя сертификата, электроникой он увлекся еще в юности.

В Подмосковье семья Никитиных с двумя детьми жила в съемной квартире. Приобрести свое жилье с помощью региональной программы Андрей решил по примеру коллег. Они уже переехали в свою «трешку».