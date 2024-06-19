Инженер из городского округа Дзержинский благодаря «Социальной ипотеке» купил собственную квартиру

Программа «Социальная ипотека» помогает специалистам обзавестись жильем — инженер из городского округа Дзержинский переехал в собственную квартиру благодаря участию в данной программе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Известно, что Евгений Муравьев работает в ФЦДТ «Союз», а его рабочий стаж подходит к 15 годам. Как уточняет обладатель сертификата, он определился с профессией еще в юности. Его работа очень дисциплинирует, учит пользоваться логическим мышлением, искать решения в поставленных задачах. Помимо наград, это приносит моральное удовлетворение.

Евгений жил в общежитии от предприятия. Узнав от коллег о возможности приобрести квартиру на льготных условиях, он тоже решил «обналичить знания». Он рассказал, что удалось купить однокомнатную квартиру на вторичном рынке, постепенно собирается делать там ремонт.