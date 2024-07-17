Инженер из Ивановской области приобрел квартиру для своей семьи в Подмосковье

Участие в региональной программе «Социальная ипотека» позволила инженеру из Ивановской области приобрести собственную квартиру для своей семьи в подмосковном Фрязино. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Общий стаж Павла Тихомирова 8 лет, а последние 4 года он работает в АО «Научно-производственное предприятие „Исток“ имени А. И. Шокина». Обладатель сертификата уверенно называет свою профессию творческой.

«Постоянно приходится искать интересные нестандартные подходы для решения поставленных задач. Это разработки процессов исследований, улучшения внедренных проектов», — говорит он.

В Подмосковье Павел женился. Сейчас у Тихомировых подрастают двое детей. Жилищная программа региона помогла молодой семье решить квартирный вопрос. Они выбрали трехкомнатную квартиру на вторичном рынке, даже уже переехали, постепенно делают ремонт.