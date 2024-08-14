Инженер из Коломны собирается начать делать ремонт в квартире, которую приобрел по «Соципотеке»

Инженер Сергей Новиков смог приобрести собственную трехкомнатную квартиру благодаря тому, что принял участие в региональной программе «Социальная ипотека». об этом заявили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Известно, что Сергей Новиков работает в Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» уже порядка десяти лет. По словам обладателя сертификата, наука привлекала его с ранних лет.

Он всегда интересовался физикой, хотел понять, как все устроено. Сейчас в этом и заключается его работа: разбираться в зависимостях, влиянии изделий друг на друга, пробовать их различные конфигурации.

Семья Новиковых жила в квартире по социальному найму. Принять участие в «Социальной ипотеке» Сергей решил по примеру своих коллег, купивших жилье благодаря программе. По его словам, о новоселье говорить еще рано. Ведь они выбрали дом на этапе застройки, так как их привлек красивый малоэтажный жилой комплекс в новом микрорайоне.