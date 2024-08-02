Инженер из Новосибирска купил квартиру в Подмосковье по «Соципотеке»

Участие в региональной программе «Социальная ипотека» помогло инженеру из Новосибирска приобрести двухкомнатную квартиру для своей семьи в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Известно, что ранее Александр Перминов работал на авиационном заводе им. В. П. Чкалова в Новосибирске. А в наш регион обладатель сертификата переехал в 2019 году по приглашению Научно-производственного объединения «Энергомаш им. академика В. П. Глушко».

«Мы приехали на новое место работы с коллегами с авиазавода. Мы все опытные специалисты. Вызывали каждого поочередно. Здесь пришлось освоить сложную номенклатуру изготовления деталей. Как раз практика их внедрения на станках, сам процесс изготовления деталей мне особенно интересен», — говорит он.

Александр с семьей жил в квартире по социальному найму. Получив от руководства предложение принять участие в жилищной программе региона, он подал документы. Мужчина рассказал, что выбрал «двушку» на вторичном рынке в Химках близко к работе. Ведь здесь хорошо развитая инфраструктура — рядом детский сад, школа.