Инженер из Реутова отметила новоселье благодаря участию в программе «Социальная ипотека»

Инженер Анастасия Саввина из городского округа Реутов сумела приобрести квартиру с панорамным видом из окон благодаря тому, что приняла участие в региональной программе «Социальная ипотека». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

Известно, что Анастасия работает в АО «ВПК „НПО машиностроения“, а ее общий стаж приближается к 10 годам. По словам обладательницы сертификата, точные науки ей нравились со школы. А уже во время учебы в ВУЗе ей попался очень хороший научный руководитель, который помог окончательно утвердиться в выборе.

Анастасия жила в съемной квартире. О жилищной программе области она узнала из объявления на информационном стенде предприятия и решила подать документы.

«Мы с мужем целенаправленно выбирали «вторичку» с готовым ремонтом, чтобы сразу переехать. Выбрали «евродвушку» в новом доме. Хороший жилой комплекс с огороженной территорией. Мы живем на 21 этаже. У нас роскошный вид из окон — вся область, как на ладони», — рассказывает Саввина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что дорогу от Павловской Слободы до трассы М-9 планируют открыть уже в декабре.