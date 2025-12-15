Инженер лишился работы из-за геморроя и частых походов в туалет

Инженера по фамилии Ли уволили с работы из-за слишком частых и длительных походов в туалет. Не согласившись с решением работодателя, мужчина подал иск о несправедливом увольнении.

Компания-ответчик представила суду веские доказательства своей правоты — записи с камер внутреннего видеонаблюдения. На них было зафиксировано, что в течение одного месяца сотрудник Ли 14 раз прерывал работу для посещения туалета, причем некоторые из этих «перерывов» длились более часа. Самый продолжительный эпизод занял целых четыре часа.

В свою защиту Ли заявил, что столь долгие отлучки были связаны с обострением геморроя. Он предоставил суду чеки на лекарства и медицинские документы, однако они относились к периоду уже после увольнения.

Позиция компании заключалась в том, что, если у сотрудника были серьезные проблемы со здоровьем, он должен был заранее поставить в известность руководство и официально оформить больничный, а не нарушать трудовой распорядок.

Суд, изучив материалы дела, пришел к выводу, что Ли действительно проводил в туалете больше времени, чем это объективно необходимо.

Тем не менее, судебное решение не было полностью в пользу работодателя: компанию обязали выплатить бывшему инженеру компенсацию в размере 30 тыс. юаней (более 330 тыс. руб.) за его вклад в ее развитие.

