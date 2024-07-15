Инженер переехал из служебной квартиры в собственную благодаря «Социальной ипотеке»

Инженер Артем Зарганаев из городского округа Королев принял участие в программе «Социальная ипотека» и смог переехать из служебной в собственную квартиру. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Известно, что Артем работает в ООО «Лаборатория Инновационных Технологий», а его рабочий стаж составляет уже шесть лет. По словам обладателя сертификата, ему всегда нравилась химия и увлекал процесс исследования.

«Перед тем, как что-то внедрять в производство, сначала технологию отрабатывают в лабораториях. Затем только масштабируют в производство. Это очень интересно создавать в небольшом количестве вещество, которому предстоит запуск в массовом объеме», — говорит он.

Семья Зарнагаевых жила в квартире от предприятия. Принять участие в программе «Социальная ипотека» Артем решил по примеру своих коллег, которые уже обзавелись жильем. Они выбрали «евродвушку» в новом доме сразу с очень хорошим ремонтом, им пришлось докупать только бытовую технику. И при этом очень удачное место — рядом вся необходимая инфраструктура и удобная транспортная доступность.