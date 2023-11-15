И.о. главы Подольска напомнил об уплате имущественного налога физических лиц

Исполняющий обязанности главы подмосковного городского округа Подольск Григорий Артамонов провел аппаратное совещание, на котором затронул тему уплаты имущественных налогов физических лиц за 2022 год.

Представитель муниципальной администрации подчеркнул, что оплатить их необходимо до 1-го декабря 2023 года.

Григорий Артамонов также напомнил, что самым удобным способом взаимодействия с Федеральной налоговой службой Российской Федерации является сервис «Личный кабинет налогоплательщика физических лиц», а также сейчас есть возможность получать уведомления от налоговых органов на едином портале государственных и муниципальных услуг. Благодаря этим информационным ресурсам граждане могут быть своевременно уведомлены о ситуации с налогами и, непосредственно, оплатить задолженности.

Особые условия уплаты налогов предусмотрены для участников специальной военной операции. Для них действует ряд льгот, которые можно получить в беззаявительном порядке.