И.о. главы Подольска поздравил сына российского военного с днем рождения

Мальчику исполнилось пять лет, он увлекается рисованием. В праздничный день и.о. главы Подольска посетил семью именинника и подарил ему игровой набор с любимыми героями его мультфильмов.

Отец мальчика брал отпуск и навестил семью, а его супруга передала помощь для него и сослуживцев. Григорий Артамонов поздравил женщину с прошедшим Днем матери и пообещал всегда оставаться с семьей мобилизованного на связи, чтобы своевременно оказать необходимую помощь. Одна из главных целей муниципальной администрации - это обеспечить семей всем, чтобы они ни в чем не нуждались.