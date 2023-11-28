И.о. главы Подольска поздравил сына российского военного с днем рождения
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Подольск]
Исполняющий обязанности главы подмосковного городского округа Подольск Григорий Артамонов поздравил с днем рождения юного жителя муниципалитета, чей отец сейчас защищает интересы Родины на специальной военной операции.
Мальчику исполнилось пять лет, он увлекается рисованием. В праздничный день и.о. главы Подольска посетил семью именинника и подарил ему игровой набор с любимыми героями его мультфильмов.
Отец мальчика брал отпуск и навестил семью, а его супруга передала помощь для него и сослуживцев. Григорий Артамонов поздравил женщину с прошедшим Днем матери и пообещал всегда оставаться с семьей мобилизованного на связи, чтобы своевременно оказать необходимую помощь. Одна из главных целей муниципальной администрации - это обеспечить семей всем, чтобы они ни в чем не нуждались.