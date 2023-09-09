Иосиф Дискин: жители Подмосковья проявляют интерес к голосованию
Фото: [Соцсети медиа-центра МО]
Заместитель председателя Научного совета Всероссийского центра изучения общественного мнения Иосиф Дискин отметил, что жители Подмосковья проявляют заметный интерес к текущему голосованию. Зампред отдал свой голос на избирательном участке в Чехове.
«Прежде всего, я хотел бы поздравить жителей Подмосковья со вторым днем выборов. Вчерашний день показал большую избирательную активность. Эти выборы необычные — впервые за многие годы в стране стоят большие политические вопросы. Поэтому здесь обсуждаются решения актуальных жизненных проблем, оценивается то, как власти действуют и в какой мере оппозиция предъявляет конструктивные предложения», — указал Дискин.
Он добавил, что впервые выборы также проходят в новых регионах России.
Ранее сообщалось, что российский пловец, заслуженный мастер спорта России, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Евгений Рылов принял участие в выборах губернатора Московской области в Ленинском округе.