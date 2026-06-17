Иосиф Пригожин назвал неприемлемой позицию содержанок и призвал работать вместе с мужчинами

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с « Абзацем » высказался о женщинах, которые живут за счет мужчин.

Медиаменеджер заявил, что в паре должны работать оба, и призвал честно трудиться наравне с избранником, не считая чужие деньги. Позицию содержанок продюсер назвал неприемлемой.