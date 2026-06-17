Иосиф Пригожин назвал неприемлемой позицию содержанок и призвал работать вместе с мужчинами
Пригожин раскритиковал женщин, живущих за счет мужчин, и призвал работать
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Абзацем» высказался о женщинах, которые живут за счет мужчин.
Медиаменеджер заявил, что в паре должны работать оба, и призвал честно трудиться наравне с избранником, не считая чужие деньги. Позицию содержанок продюсер назвал неприемлемой.
«Идея, что мужчина работает, чтобы женщина отдыхала, — ерунда полная. Работаем вместе и отдыхаем вместе», — заключил Пригожин.