Ипотечные каникулы вызовут всплеск спроса на жилье

Введение моратория на ипотечные платежи в период отпуска по уходу за ребенком может привести к росту спроса на жилье на первичном рынке. Такое мнение выразили эксперты девелоперской компании ELEMENT, передает « Деловой Петербург ».

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение к председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением законодательно закрепить механизм приостановки выплат по ипотеке на срок до достижения ребенком возраста полутора лет.

По словам директора по стратегическому развитию и управляющего партнера ELEMENT Елизаветы Конвей, такая мера способна не только поддержать семьи, но и простимулировать продажи квартир в новостройках. Она отметила, что инициатива гармонично дополняет уже существующие программы — льготную ипотеку и использование маткапитала. В совокупности эти меры, по ее мнению, могут повысить эффективность господдержки и укрепить интерес покупателей.

Эксперт также предположила, что изменение ипотечных условий повлияет не только на объемы спроса, но и на запросы покупателей: молодые семьи будут выбирать жилье с улучшенными планировками и развитой инфраструктурой.

