Ипотечный брокер Ракута перечислил выгодные для покупки квартиры в этом году

По словам эксперта по недвижимости Дмитрия Ракуты, в текущем выгодно приобретать недвижимость на вторичном рынке, прежде всего ипотечные квартиры. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он отметил, что квартиры в новостройках в 2024 году дешеветь точно не станут. Рост стоимости объектов недвижимости на первичном рынке будет определяться инфляцией и застройщиками.

По мнению ипотечного брокера, со второго полугодия завершается действие некоторых льготных программ, поэтому те, кто не успел воспользоваться данной программой, станут стремиться сделать это в экстренном режиме, чем непременно воспользуются застройщики.

Он добавил, что на сегодняшний день наибольшую выгоду можно получить при покупке квартиры на вторичном рынке, поскольку это даст возможность значительно сэкономить, прежде всего если приобретать недвижимость за наличные средства.

Эксперт по недвижимости пояснил, что рынок вторичной недвижимости находится в застое, поэтому на данный момент в продаже имеется много квартир намного ниже рыночной стоимости.