Космические силы США готовят оружие для подавления спутников России и Китая

Космические силы США заявили о введении в строй нового оружия, предназначенного для подавления спустников. Его начнут использовать с 2025 года, сообщает Bloomberg.

Цель разработки — контроль спутников РФ и КНР в ранних стадиях конфликта. Разработчикам удалось решить все возникавшие ранее технические проблемы. Новое оружие будет готово на два года позже запланированного срока.

Впервые система Meadowlands была представлена в 2020 году.

Его отличительные особенности — современное ПО и расширенные возможности.

Изначально ее должны были ввести в эксплуатацию в октябре 2022 года.

С января по март 2025 года США планируют проверить боеготовность 32 единиц этого оружия.

Ранее сообщалось о том, что конгресс США обсудит появление НЛО вблизи ядерной базы.