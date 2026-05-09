Иран выставил ультиматум организаторам ЧМ-2026 по футболу

Футбольная федерация Ирана официально выдвинула десять требований для обеспечения участия национальной сборной в мировом первенстве, настаивая на гарантиях безопасности и уважении к государственным символам.

Десять условий для участия в мундиале

Федерация футбола Исламской Республики Иран (FFIRI) сформулировала перечень критических требований, при выполнении которых сборная страны примет участие в чемпионате мира на полях США, Канады и Мексики. Согласно информации издания Le Parisien, ключевые пункты включают беспрепятственное предоставление въездных виз, соблюдение протоколов уважения к национальному гимну и флагу, а также обеспечение максимального уровня безопасности. Особое внимание иранская сторона уделяет защите делегации в аэропортах, местах проживания и на маршрутах следования к спортивным аренам.

Подобная жесткая позиция Тегерана стала ответом на инцидент, произошедший в апреле текущего года. Тогда канадские власти заблокировали въезд президенту FFIRI Мехди Таджу, сославшись на его связи с силовыми структурами, признанными в Оттаве запрещенными.

Принципиальная позиция и право на турнир

Представители FFIRI подчеркнули, что команда намерена выступить на чемпионате, не поступаясь своими культурными ценностями и убеждениями. В официальном заявлении организации отмечается, что ни одна внешняя политическая сила не вправе лишить сборную места на мировом первенстве, право на которое было завоевано в честной спортивной борьбе.

Напомним, что согласно утвержденному графику, иранская сборная должна провести матчи групповой стадии в американских городах. 16 июня запланирована встреча с Новой Зеландией, 21 июня — с Бельгией, а завершающий этап группы пройдет 27 июня в Сиэтле против команды Египта.

Геополитический фон и спортивная дипломатия

Ситуация осложняется крайне напряженной обстановкой между Тегераном и Вашингтоном. После периода открытого вооруженного противостояния в начале 2026 года стороны объявили о прекращении огня в начале апреля. Тем не менее дипломатические усилия в Исламабаде пока не принесли окончательного результата, а Соединенные Штаты продолжают удерживать морскую блокаду иранских портов. В этих условиях участие сборной Ирана в турнире, организованном в том числе США и Канадой, становится важным фактором международной спортивной дипломатии, требующим вмешательства посредников и ФИФА.