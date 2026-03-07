Иранским футболисткам грозит казнь за отказ петь гимн
Женская сборная Ирана по футболу может предстать перед судом за отказ исполнять государственный гимн. Инцидент произошел 2 марта на стадионе в Голд-Косте перед стартовым матчем Кубка Азии против команды Южной Кореи.
Когда зазвучала музыка, игроки и тренерский штаб хранили молчание. Сама встреча сложилась для иранок неудачно — они уступили соперницам со счетом 0:3.
По информации The Guardian, демарш случился на фоне обострения военно-политической ситуации: сообщалось об ударах США и Израиля по иранской территории и гибели высокопоставленных лиц. В консервативных кругах Ирана это сочли недопустимым. Ведущий государственного телевидения Мохаммад Реза Шахбази в прямом эфире назвал спортсменок «предателями военного времени» и потребовал для них суровой кары.
После матча футболистки и наставник команды Марзие Джафари ушли от вопросов о политике. Представители Азиатской конфедерации футбола также призывали прессу сосредоточиться на спортивной составляющей, однако ситуация уже вышла из-под контроля.
