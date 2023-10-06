Ирина Дубцова взбесилась на фоне скандала с Тимуром Хайдаровым

В своем сообщении певица настоятельно просит не трогать ее, хотя других пострадавших девочек ей искренне жаль.

Как выяснилось, ранее исполнительница уже обращалась к звездному хирургу и не скрывала, что результат операции ее не удовлетворил. Однако сейчас она заявила, что не желает влезать в публичный скандал, который начала певица Слава. Об этом пишет портал «Дни.ру».

Дубцову окончательно довело, что ее имя упоминают в числе «жертв» пластического хирурга Тимура Хайдарова. Она опубликовала на своей странице в социальных сетях довольно эмоциональное обращение, дабы откреститься от скандала.

Звезда пообещала в будущем несколько раз подумать, прежде чем еще что-либо рассказать о личной жизни «не близким людям».