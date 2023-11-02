Ирина Фаевская и Александр Стариков подписали соглашение о сотрудничестве
Фото: [Пресс-служба ГСУ СКР по МО]
Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская и глава ГСУ СКР по региону Александр Стариков подписали соглашение о сотрудничестве. В его рамках стороны будут взаимодействовать по вопросам защиты прав граждан.
В частности, планируется проводить совместные совещания и рабочие встречи, круглые столы и семинары — в том числе в формате ВКС.
Как отметила Фаевская, в аппарат омбудсмена Подмосковья часто поступают обращения от жителей, которые требуют детальной проработки и компетенции Следственного комитета.
«В ближайшее время достигнута договоренность о проведении совместного приема жителей. Считаю, что такой формат работы будет эффективным», - добавила она.