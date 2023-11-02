Ирина Фаевская и Александр Стариков подписали соглашение о сотрудничестве

Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская и глава ГСУ СКР по региону Александр Стариков подписали соглашение о сотрудничестве. В его рамках стороны будут взаимодействовать по вопросам защиты прав граждан.

В частности, планируется проводить совместные совещания и рабочие встречи, круглые столы и семинары — в том числе в формате ВКС.

Как отметила Фаевская, в аппарат омбудсмена Подмосковья часто поступают обращения от жителей, которые требуют детальной проработки и компетенции Следственного комитета.