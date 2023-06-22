Ирина Фаевская обсудила со школьниками права и обязанности гражданина
Фото: [Александр Зубарев]
Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская провела встречу со старшеклассниками, в ходе которой рассказала о своей работе и обсудила с ребятами права и обязанности гражданина.
Встреча прошла в ДК «Луч» в Красногорске. В ее рамках участники мероприятия также посмотрели фильм «На дне вершины» и обсудили картину. Лента рассказывает о молодом спортсмене, лишившемся ног, но сумевшем вернуться в большой спорт.
Фаевская отметила, что детям нужно прививать любовь к качественному отечественному кинематографу.
«Мне кажется, что для ребят в таком возрасте очень нужно показывать и такие истории, потому что не всегда все в жизни складывается чудесным образом. А для того, чтобы чего-то достичь, надо приложить иногда максимальное количество усилий», - добавила она.