Ирина Фаевская обсудила со школьниками права и обязанности гражданина

Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская провела встречу со старшеклассниками, в ходе которой рассказала о своей работе и обсудила с ребятами права и обязанности гражданина.

Встреча прошла в ДК «Луч» в Красногорске. В ее рамках участники мероприятия также посмотрели фильм «На дне вершины» и обсудили картину. Лента рассказывает о молодом спортсмене, лишившемся ног, но сумевшем вернуться в большой спорт.

Фаевская отметила, что детям нужно прививать любовь к качественному отечественному кинематографу.