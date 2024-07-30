Ирина Фаевская отметила важность адресного подхода при рассмотрении обращений граждан
Фото: [пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО]
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская в рамках встречи с участниками СВО из ДНР отметила важность адресного подхода при рассмотрении обращений жителей.
«Каждый случай уникален и требует индивидуального подхода, чтобы выявить суть проблемы и принять наилучшее решение. Наша работа — это, в первую очередь, внимание к человеческой судьбе», - подчеркнула она.
В ходе встречи подмосковный омбудсмен также поделилась своим опытом. Кроме того, участникам встречи представили ролик и презентацию о работе института уполномоченного.
Во встрече приняли участие военнослужащие, которые сейчас проходят профпереподготовку по программе «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий». В ходе общения с омбудсменом они также обратились к Фаевской с вопросами на темы адаптации и получения социальных гарантий после службы.
«По окончании беседы сразу были приняты заявления от ребят, каждому постараемся помочь», - рассказала Фаевская.