Ирина Фаевская провела совместный прием жителей с представителями ГСУ СКР по Подмосковью
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Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская провела совместный прием жителей с представителями ГСУ СКР по региону. Ранее стороны подписали соглашение о сотрудничестве.
В рамках приема с вопросами обратились три жителя из Мытищ и Одинцово. Граждан беспокоили вопросы расследования уголовных дел. Им дали квалифицированные разъяснения. Вопросы, которые требуют более детального рассмотрения, взяли в работу.
«К нам часто обращаются люди с вопросами, входящими в компетенцию Следственного комитета. Поэтому такие мероприятия мы будем стараться проводить на регулярной основе для более эффективного взаимодействия», - отметила Фаевская.