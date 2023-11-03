Ирина Фаевская проверила доступную среду в Красногорске

Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская и глава общественной организации инвалидов «Колесница» Игорь Гундеров проверили доступную среду в общественном транспорте Красногорска.

Ранее в Нахабино гражданину в инвалидной коляске отказали в обслуживании и не предоставили оборудование для проезда в автобусе, несмотря на его наличие. Омбудсмен Подмосковья обратилась в Минтранс региона, и министерство провело проверку. В результате водителю объявили выговор. Также для сотрудников провели соответствующий инструктаж.

В рамках проверки Фаевская и Гундеров проехали на низкопольном автобусе по Речной улице. Автобус был оборудован пандусом и аппарелью. В салоне была кнопка для связи с водителем. Однако безопасность пассажира в коляске в автобусе обеспечить не смогли — отсутствовала специальная система крепления.

По словам Гундерова, водитель должен помочь инвалиду зайти в салон и выйти из него. Во время поездки в целях безопасности коляска должна быть надежно закреплена.