Ирина Фаевская вручила награды победителям областного конкурса СМИ

Уполномоченный по правам человека в регионе Ирина Фаевская вручила награды победителям семнадцатого конкурса СМИ и информационно-просветительских ресурсов на лучшее освещение проблем защиты прав человека.

«Информирование — это то, что позволяет нам выстраивать взаимопонимание с людьми. И без вас, журналистов, было бы гораздо сложнее», - сказала омбудсмен.

Она выразила благодарность журналистам за их ежедневный труд и отметила, что благодаря этой работе все больше жителей региона узнают полезную информацию.

«Благодарю вас за то, что вы проводите большую работу в сфере правового просвещения. Важно не просто защищать права жителей, но и не допускать их нарушения», - подчеркнула она.

Основными номинациями в уходящем году стали «Правовое просвещение», «Профессия правозащитник» и «Лучший правовой блог».