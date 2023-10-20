Ирина Фаевская взяла под контроль случай с отказом инвалиду-колясочнику в поездке в Подмосковье

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская отметила, что случай с отказом инвалиду-колясочнику в поездке на общественном транспорте прецедентный, и она обязательно разберется в проблеме.

В телеграм-канале Нахабино 19 октября появилась информация о том, что накануне инвалиду 1 группы отказали в обслуживании и не предоставили необходимое оборудование для проезда на инвалидной коляске.

Фаевская отметила, что Подмосковье является одним из лучших регион в нашей стране по организации доступной среды для инвалидов. Общественный транспорт и остановки также оборудованы всем необходимым для беспрепятственного передвижения людей с ограниченными возможностями. Она обратилась в региональное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры с просьбой провести проверку в отношении этого случая.

Также Ирина Фаевская договорилась с руководителем общественной организации инвалидов «Колесница» Игорем Гундеровым провести рейд в ряде городских округов, чтобы исключить подобные случаи.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев посетил университет и школу Цинхуа в Пекине.