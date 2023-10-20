Губернатор Подмосковья посетил университет и школу Цинхуа в Пекине

Глава Московской области Андрей Воробьев и председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов во время рабочей поездки в КНР посетили Университет и школу Цинхуа в китайской столице, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Андрей Воробьев подчеркнул, что Университет Цинхуа является одним из лучших вузов в мире. Учебное заведение было создано более века назад. Сейчас в данном университете представлено одиннадцать профилей высшего образования из тринадцати существующих в Китае.

«Здорово, что здесь ребята могут развивать свои способности не только в инженерных и естественных науках, кибернетике, химии, ИТ-технологиях, но и в спорте, раскрывать творческий потенциал. Университет не стоит на месте и <…> переформатируется в многопрофильный — это и экономика, и менеджмент, медицина, филология, гуманитарные науки», — подчеркнул он.

Фото: [ Константин Семенец ] Фото: [ Константин Семенец ] Фото: [ Константин Семенец ]

Андрей Воробьев отметил, что в Московской области стараются уделять большое внимание образованию и перенимать успешный международный опыт, в том числе с привлечением партнеров из Китая. Губернатор добавил, что каждый год в Подмосковье открывается порядка тридцати новых школ. Кроме того, в этом году на полную мощность заработали три образовательных кластера. Один из них — в Технолицее имени Долгих, где введена трилингвальная система. Дети, помимо русского языка, получают образование на английском и китайском.

Сейчас в университете Цинхуа работают порядка четырех тысяч научных сотрудников, профессоров и доцентов. Здесь есть свыше тридцати исследовательских центров и полторы сотни лабораторий. При учебном заведении также открыта средняя школа Цинхуа, где дети сами выбирают предметы для обучения. В планах — создать на базе школы академии тенниса, изящных искусство, танца, боевых искусств и хор.

Фото: [ Константин Семенец ]

Губернатору Подмосковья показали учебные классы, читальный и спортивный залы, бассейн, музей археологии, химическую лабораторию, АРТ-пространство и кабинет с 3D-принтерами. Сейчас в школе Цинхуа обучаются свыше 1,3 тысячи детей, в том числе из России. Также там работает два русских педагога.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что китайский язык в школах Московской области будут преподавать педагоги из КНР.