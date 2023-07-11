Ирина Гринева рассказала о том, что у нее осталось после семилетнего брака со Звягинцевым

Как сообщает портал «Дни.ру» , известная актриса кино и театра прожила в браке с Андрее Звягинцевым целых семь лет. За это время у пары, несомненно, накопилось совместно нажитое имущество, но Гринева призналась в настоящем «богатстве», оставшемся после супружеской жизни.

По словам актрисы, ей всегда хотелось попробовать себя в роли режиссера. Как и многие ее коллеги, она мечтала снять собственный фильм. При этом Ирина Гринева прекрасно осознает специфику такой профессии и считает ее призванием.

Также она заявила, что сейчас, конечно, любой может снять фильм при наличии денег. Но для Гриневой нужно нечто большее, чтоб стать режиссером. И пока что она не уверена, что достигла такого уровня.

Однако то, что она получила от брака с двукратным номинантом на премию «Оскар», несомненно ей пригодится в будущем. И полезным для нее окажется ничто иное, как насмотренность – главное богатство для режиссера.