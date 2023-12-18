Ирина Хакамада обнародовала редкие кадры с особенной дочерью

Телеведущая и бывший политик показала, как отдыхает на прогулке с любимой и единственной наследницей.

Дочь Хакамады, Мария, родилась в 1997 году. Врачи диагностировали ей синдром Дауна, а через несколько лет нашли рак крови. Онкологическое заболевание удалось победить, но генетическую аномалию сразить, как известно, невозможно. Несмотря на это мать и дочь живут счастливо, что иногда показывают в Сети.

Как пишет портал «Дни.ру», 26-летняя Мария не боится выходить в свет и даже позировать перед камерами. Хакамада нечасто показывает ее в своем личном блоге, но недавно, на радость поклонникам, опубликовала редкий ролик со снежной прогулки во дворе дома. Родственницы веселились, падали в снег и танцевали своеобразный вальс.

Подписчики Хакамады остались в восторге, оставив более двух тысяч позитивных реакций.

Напомним, что ведущая однажды построила блестящую политическую карьеру и даже баллотировалась на пост президента России. Однако все силы и время она посвятила лечению дочери, которая принимала гормональные препараты и проходила терапию. В этом нелегком пути девочку также поддержал отец, Владимир Сиротинский. Его не стало в 2021 году из-за проблем с сердцем.