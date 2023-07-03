Ирина Хакамада в свои 68 лет провела выходные в ночном клубе

Женщину знают как писательницу и лайф-коуча. Она активно ведет социальные сети. И, как пишет «Газета.ру» , в одной из своих недавних публикаций Хакамада показала танец в глубоком декольте.

Знаменитость считает движения под музыку своей маленькой жизнью. По словам Хакамады, она звучит в ее теле. Поэтому выходные было решено провести в ночном клубе. Подписчики не остались в стороне и прокомментировали откровенное признание писательницы.

Поклонники в один голос писали о том, насколько ее любят. Они желают каждой женщине иметь такую же внутреннюю свободу, как у Хакамады. Несмотря на свой преклонный возраст, знаменитость остается неотразимой, независимой и активной. Так она не только много танцует, но и плавает.