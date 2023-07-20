Ирина Каклюгина рассказала о мерах поддержки ветеранов СВО в Подмосковье

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина в рамках пленарной сессии Первого форума ветеранов СВО рассказала, какие меры поддержки бойцов и их семей реализуются в Подмосковье.

Каклюгина сообщила, что на территории области действует шестьдесят два центра поддержки, где гражданам помогут с оформлением выплат, окажут психологическую или юридическую помощь.

«Кроме того, центры помогают семьям ветеранов и участников боевых действий. Например, в устройстве детей в детские сады», - отметила она.

Форум был организован Фондом «Защитники Отечества». На территории Подмосковья работает его филиал.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев представил филиал общественным деятелям.