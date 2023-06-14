Ирина Шейк снялась для журнала с обнаженной грудью и с обесцвеченными бровями

Российская супермодель Ирина Шейк решила в очередной раз громко заявить о себе, снявшись в образе ню для британского журнала i-D. Соответствующие фотоснимки издание опубликовало на своем сайте.

На Шейк белом платье со шлейфом, под которым четко просвечивается пышная грудь модели, так как она решила отказаться от бюстгалтера. Также она надела черные сапоги на плоской подошве до колен, напоминающие ботфорты.

Как можно разглядеть на лице у Шейк совершенно обесцвеченные брови. Как отмечает журнал, ввтором фотосессии выступил фотограф из США Дрю Викерс.

Ранее сообщалось, что поклонников испанского бренда «Zara» возмутил выбор героини для новой коллекции, которой стала российская супермодель Ирина Шейк.