Ирина Шейк засветила лишнее на снимке в экстремально короткой юбке

Пользователи сети не устают восхищаться красотой российской модели. Впрочем, сама она не перестает радовать публику новыми фотографиями в откровенных образах. Одним из свежих кадров поделилось издание «Утро.ру» .

Ирина Шейк в свои 37 лет может смело похвастаться природными данными. Плоский живот с кубиками пресса, аккуратная грудь и стройные бедра – не каждая в эти годы обладает настолько шикарными формами. Почему же не продемонстрировать их широкой публике? Вероятно, об этом же подумала модель при публикации новой фотографии.

Шейк как бы стыдливо накинула на свое полуобнаженное тело черный плащ размера оверсайз. Но под ним фигуру прикрывала одежда явно меньшего размера. Например, мини-юбка оказалась настолько коротка, что едва прикрывала «все самое интересное». Еще и яркий желтый цвет будто специально привлекает к себе внимание.