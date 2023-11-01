Ирина Тонева из «Фабрики» рассказала о многолетней работе в коллективе

Как пишет портал «Дни.ру» , ссылаясь на ее слова, контракт не накладывает серьезных запретов на участниц в плане рождения детей и вступления в брак.

Продюсером известной музыкальной группы является Игорь Матвиенко. Помимо «Фабрики» мужчина пишет песни и для некоторых других коллективов. Например, он также продюсирует «Иванушки», «Корни» и «Любэ». Матвиенко отмечает, что в женских коллективах всегда сложнее, в то время как «с пацанами гораздо проще договориться».

Действительно, психологи могут связать женское поведение с перепадами настроения. Они обусловлены многими факторами, однако, работать все же как-то нужно, несмотря на это.

Ирина Тонева – российская певица и бессменная участница группы. За все время участия в проекте с ней наверняка случалось многое. Но артистка во всем этом научилась находить баланс и не раздражаться по мелочам, несмотря на огромный объем работ. Из-за них «порой не успеваешь все осознать и понять».