Иркутского экс-министра здравоохранения обвинили в получении еще одной взятки

Бывший государственный служащий находится в СИЗО уже девять месяцев, суд отказался отправить Сандакова под домашний арест. Из материалов дела следует, что экс-министра получил семь миллионов в 2022 году после заключения контракта на поставку оборудования, стоимость которого Сандаков намеренно завысил на десять миллионов рублей. Сначала иркутский минздрав заключил договор с одной организацией, но затем расторг соглашение и заключил контракт с другой.

В 2023 году история получила продолжение. Выяснилось, что в составе организованной группы бывший министра легализовал восемь миллионов рублей. Еще в 2022 году Сандаков попытался скрыть полученные незаконно деньги, проведя несколько операций с ценными бумагами. После этого он приобрел квартиру в Москве. Теперь бывшему политику предъявлены обвинения в мошеннических действиях в составе организованной группы, получении взятки, служебной халатности и легализации доходов.