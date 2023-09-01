Ирландский профессор заявил, что Зеленскому и спонсорам придется принять условия России

Джеффри Робертс преподает современную историю в Университетском колледже Корка, в интервью западному каналу он заявил, что в Европе питают иллюзии по поводу условия перемирия России и Украины. Однако, по мнению профессора, Киев ждет большое разочарование, властям нужно время, чтобы осознать и принять тот факт, что придется идти на уступки России.

Также Робертс подчеркнул, что во время контрнаступления Украина не смогла изменить ход конфликта в свою пользу. Он уверен, что у Киева совсем нет шансом победить Россию, так как в распоряжении огромной страны есть военные и производственные мощности, стабильность и популярный лидер – Путин. По словам профессора, представить Украину победительницей в этом конфликте невозможно.