Ирония на парковке: в Подмосковье хитрый автомобилист создал необычный «оберег» от эвакуаторов

В подмосковном Одинцове местные жители стали свидетелями необычного способа «защиты» автомобиля от эвакуации — владелец пристегнул свой транспорт велосипедным замком к уличному столбу на улице Неделина. REGIONS узнал у юриста Гульназ Измаиловой, насколько законны такие действия.

Особую пикантность ситуации добавляет тот факт, что автомобиль не имел номерных знаков и был прикован именно к опоре знака, предупреждающего о пересечении с велосипедной дорожкой. По словам очевидцев, такой оригинальный метод парковки был изобретен специально, чтобы избежать отправки машины на штрафстоянку.

«Хотя в КоАП РФ нет прямой статьи за „пристегивание машины“, такие действия могут трактоваться как мелкое хулиганство или самоуправство (статья 19.1 КоАП РФ), что может повлечь предупреждение или штраф», — отметила юрист.

Эксперт подчеркнула, что сотрудники эвакуационной службы имеют полное право срезать замок и отправить автомобиль на спецстоянку. Дополнительные проблемы автовладельцу создает нарушение правил парковки — согласно пункту 12.3 ПДД РФ, стоянка запрещается на велосипедных дорожках и ближе 5 метров от их пересечения с проезжей частью.

По оценке юриста, владельцу грозит как минимум штраф за нарушение правил парковки в размере 5 000 рублей или лишение прав за отсутствие номеров, а также оплата расходов на эвакуацию и хранение автомобиля на штрафстоянке, даже если замок будет срезан. Общая сумма затрат может значительно превысить стоимость стандартной платной парковки, что делает подобные хитрости сомнительными, то есть, экономически нецелесообразными.

