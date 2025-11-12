Лежачий пиар: вирусное видео с надувным «сотрудником» стало золотой жилой автосервиса в Подмосковье

Нестандартная ситуация с рекламной фигурой привела к неожиданному росту клиентов в автосервисе подмосковного поселка Селятино. Надувной зазывала, поваленный порывами ветра, продолжил работу даже в горизонтальном положении — его механическая рука неустанно манила проезжающих водителей, создав вирусный контент для соцсетей. Об этом сообщает REGIONS .

Владелец предприятия Дмитрий отметил, что количество посетителей действительно увеличилось: автомобилисты останавливались сначала для фотосессии с «пострадавшим» работником, а затем пользовались услугами шиномонтажа и проверки давления.

Случай стал своеобразным уроком для малого бизнеса: даже неудачно расположенная реклама может принести пользу при наличии запоминающегося образа. Единственной ошибкой оказалось отсутствие на баннере контактных данных, что ограничило отложенный эффект от просмотров в интернете.

Сотрудники на данный момент восстановили фигуру, усилив ее крепление и давление воздуха, но аналитики отмечают: спонтанный человеческий интерес часто оказывается эффективнее безупречной, но безликой рекламной кампании.

Ранее сообщалось, что оренбургская епархия разъяснила свою позицию по скандальной рекламе ресторана.